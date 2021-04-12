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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. ميلاد هلال شهر رمضان .. واختفاء القمر من من السماء طوال الليل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هلال شهر رمضان المبارك سيولد اليوم الاثنين الموافق 12 من شهر إبريل الجاري.


وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن أول أيام الشهر سيكون يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر الجاري.


كما أوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق، إن القمر سيغرب مع الشمس في الوقت نفسه.

 

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وأضاف أن القمر لن يكون مرئياً في السماء طوال الليل، لافتاً إلى أن هذا الوقت هو أفضل الأوقات في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والعناقيد والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.


وكان القومي للبحوث الفلكية قد أوضح إن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثون يوما، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 13 من شهر مايو المقبل.

المعهد القومي للبحوث الفلكية هلال شهر رمضان

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