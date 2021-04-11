محمد الشناوي لـ تريزيجيه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. ان شاء الله ترجع احسن

حرص محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي، علي مساندة صديقه محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا الإنجليزي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر" الشناوي" صورة لنجم منتخب مصر عبر حسابه على موقع "انستجرام" وعلق قائلاً :"الف سلامة عليك يا حبيبي و ان شاء الله ترجع احسن في اسرع وقت🙏🏻 ❤️ "

وكان تريزيجيه تعرض لإصابة قوية خلال لقاء فريقه مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، وأثبتت الإشاعة التي خضع لها تريزيجيه جناح أستون فيلا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخسر أستون فيلا على يد مضيفه ليفربول (2-1)، في ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ31 من البريميرليج.