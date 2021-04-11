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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو في رمضان

كامل الوزير
كامل الوزير

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، مواعيد عمل خطوط المترو خلال شهر رمضان.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد"،:" سيتم زيادة ساعة عمل إضافية علي مترو الأنفاق بجميع الخطوط".

وتابع :" قطارات مترو الأنفاق تعمل حتى الواحدة ليلًا في شهر رمضان، مشددا  على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا داخل المترو خلال الشهر الكريم".

وفي سياق آخر، تحدث المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن تفاصيل زيارته لدولة السودان ، قائلا:" زيارتي للسودان تأتي في إطار التعاون المستمر والزيارات المتبادلة بين البلدين".

وزير النقل الإجراءات الاحترازية كامل الوزير شهر رمضان

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