السيسي يودع الرئيس التونسي قيس سعيد بعد انتهاء زيارته لمصر برسالة مؤثرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه كان حريصا على توديع الرئيس التونسي قيس سعيد عقب زيارته إلى مصر اليوم .

وأضاف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك : "حرصت اليوم على توديع أخي الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى بلده الثاني مصر، والتى أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس،

وقد تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة".