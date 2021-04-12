قبل الأعطال.. 5 أسباب تؤدي إلى تلف بطارية سيارتك

تشكل بطارية السيارة، أهمية كبيرة داخل المنظومة الفنية، فهي المسؤولة عن إمداد المركبة بالطاقة اللازمة، و تفعيل أوامر الانطلاق و الحركة، و هي أيضًا لا تقل أهمية عن باقي الأجزاء الفنية داخل السيارة، مثل المحرك و ناقل الحركة، و جميع العناصر الاخرى داخل المنظومة الميكانيكية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري، أبرز 5 أسباب تؤدي إلى تلف بطارية السيارة.

1 – ترك إشارة الانتظار

في كثير من الأحوال يكون قائد السيارة منشغل بأمر ما، وبعد أن تتم عملية الاصطفاف، يترك اشارة الانتظار في أمر التفعيل، و بعد أن يعود إلى المركبة مرة اخرى بعد وقت طويل، يجد أن بطارية السيارة قد استهلكت إلى حد كبير جراء هذا الفعل.

2 – نسيان الإضاءة الداخلية “لمبة الصالون"

قد يتعرض أيضًا لفعل مشابة إلى موضوع ترك اشارة الانتظار، ولكن في هذه المرة تلعب لمبة الصالون دور البطولة، و ننصح دائمًا بالاطمئنان على كافة اضاءات السيارة، و عدم تركها نهائيًا وهي في هذه الوضعية.

3 – شاحن الهاتف المحمول

كن حذر أيضًا من استخدام شاحن الهاتف لفترات طويلة، فربما ينال من طاقة البطارية، و يجب استخدامه في حالات الضرورة، كما أن استخدام كاسيت السيارة وهي في وضعية السكون، يؤثر أيضًا على تلك المنظومة.

4 – العناية بالبطارية

يجب على جميع قائدي السيارت أن يقوموا بمتابعة الحالة الخارجية لبطارية السيارة، و التي قد تتأثر بعوامل الرطوبة و المناخ، و لذلك فمن الضروري أن نقوم بتنظيف تلك الأقطاب جيدًا، عبر استخدام فرشاة جافة أو صنفرة مخصصة لهذه العملية.

5 – فترة الصلاحية وتاريخ الإنتاج

يفضل أن نهتم جيدًا بهذه النقطة، و نتابع تاريخ اصدار بطارية السيارة، و فترة الصلاحية المحددة، لتفادي مشكلات التعطل المفاجئ.