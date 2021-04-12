إصابة نيكول سابا وزوجها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة نيكول سابا، عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا، وكان نشر برنامج "ع غير الكوكب" عبر "تويتر" خبر الإصابة لتشارك نيكول سابا التغريدة عبر حسابها الرسمي معلقة: "حمدا لله على كل شئ".

يذكر أن الفنانة نيكول سابا، حرصت على الاحتفال بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.



وكتبت نيكول سابا عبر حسابها على تويتر: ‏"‏‏‏‏‏‏‏‎#موكب_المومياوات_الملكية حدث عالمي فريد واستثنائي ‎#الموكب_الملكي‎#مصر .

كما نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة جديدة من خلال خاصية الستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت نيكول سابا برفقة الفنان خالد سليم وليلى وملك أحمد زاهر وداليا مصطفى، وعلقت قائلة: "مع الحلوين قريبا".