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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب حقنة خطأ.. فيفي عبده داخل المستشفى لـ إجراء عملية جراحية | فيديو

صدى البلد

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو لها من داخل المستشفى استعدادا لإجراء عملية جراحية، وذلك بسبب حقنة  خطأ، وطالبت من جمهورها الدعاء.

 

وعلقت فيفى عبده قائلة:"حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية.

وأضافت:  ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم”.

 


وكانت قد نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة من دخولها الإنعاش وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: "‏مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزة أقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش وحاجة حجاب الا اذا إراد ربنا. اسمعو الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب والتيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الإنجليزي". 

 

فيفي عبدة اخبار الفن الفنانة فيفي عبده

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بسبب حقنة خطأ.. فيفي عبده داخل المستشفى لـ إجراء عملية جراحية | فيديو

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