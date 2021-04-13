بعثة ريال مدريد تتوجه إلى إنجلترا استعدادا لمواجهة ليفربول بدوري الأبطال

غادرت بعثة فريق ريال مدريد الإسباني، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى إنجلترا، استعدادا لمواجهة ليفربول، غدًا الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الميرنجي وضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد فوزه ذهابا على الريدز بنتيجة 3-1.

وشهدت قائمة ريال مدريد استمرار غياب إيدين هازارد، بالإضافة إلى الثنائي داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز، للإصابة، ورافائيل فاران وسبسبب فيروس كورونا، بينما ضمت 3 لاعبين من ريال مدريد كاستيا.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا – لونين – ألتوب.



الدفاع: ميليتاو – ناتشو – شوست – أودريوزولا – ميندي – مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو – مودريتش – كروس – فالفيردي – إيسكو – أريباس – مارفين بارك.

الهجوم: بنزيما – أسينسيو – رودريجو – ماريانو – فينيسيوس.

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