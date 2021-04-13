تشغيل خطوط طيران جديدة بين أبوظبي وسوهاج والأقصر خلال مايو ويونيو

تدشن شركة ويزأير أبوظبى العالمية خطين طيران بين مطارى أبوظبى فى الأمارات وسوهاج والأقصر خلال شهرى مايو ويونيو المقبلين حسب تأكيدات سيف بهجت رئيس مجموعة "nsas" للسياحة والطيران.

وقال رئيس المجموعة أنه سيتم تنظيم رحلتين بين مطارى أبوظبى وسوهاج خلال شهر مايو المقبل، وسيتم تدشين رحلتين أيضاً بين مطارى أبوظبى والأقصر خلال شهر يونيو المقبل .

وتستهدف شركة ويزأير العالمية زيادة شبكة رحلاتها إلى مصر خلال السنوات المقبلة بهدف زيادة تدفق الوفود السياحية إلى السوق المحلى .

جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم رحلات ثقافية وسياحية إلى الأقصر بعد تدشين خط الطيران بهدف إنعاش تدفق السياحة العربية، ويساهم خط أبوظبى سوهاج فى نقل العمالة الراغبة فى العمل بدوله الأمارات التى يتوافر بها العديد من فرص العمل.