عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية قزمول بملوي يشكون من استحواذ صاحب مخبز على بطاقات التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أرسل القارئ محمد علي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من صاحب مخبز يقوم بالاستحواذ على بطاقات تموين أهل القرية دون وجه حق.

وقال على في شكواه نعاني نحن أهالي قرية قزمول ملوي بمحافظة المنيا من استحواذ المدعو  حسن محمد زكي القائم بأعمال مخبز رقية خليفة جمعة بالاحتفاظ بالبطاقات التموينية الخاصة بكل مواطن لديه بالمنزل ولا يتم طباعة أي ايصال للمواطن يبين ما تم صرفة وكذلك عندما نقوم بطلب البطاقة منه لصرف المقررات التموينية لا يسمع لنا ولا يستجيب لنا لتسليمنا البطاقات الخاصة بنا.

ارجوا من المسؤولين سرعة حل هذه المشكلة حفاظا علي عدم نشوب مشاجرة بين الأهالي وصاحب المخبز.

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة المنيا بطاقة التموين حل شكوي المواطن مخابز وزارة التموين البطاقات التموينية بطاقات التموين صاحب مخبز

ترشيحاتنا

عمره 109 أعوام.. قصة حذاء حير العلماء لأصغر رضيع على سفينة تيتانيك .. صور

أفعال تخالف سنة النبي ولا يعرف الناس أنها مرفوضة.. المفتي يكشف عنها

سنة النبي عند الإفطار في رمضان.. الإفتاء تكشف عنها

لتشجيع المزارعين.. الزراعة: مشروع تحديث الري يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

استشاري مهارات : الشهامة تورث ولا تدرس

رغم الغيابات.. الأهلي يستطلع هلال كأس مصر من بوابة النصر بالإسكندرية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

«عمرها ما بتكبر».. سر جمال شعر شريهان

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

أول تعليق لـ وزيرة الهجرة على بطولة الشاب الإسكندراني بأمريكا

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ