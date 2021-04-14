أهالي قرية قزمول بملوي يشكون من استحواذ صاحب مخبز على بطاقات التموين

أرسل القارئ محمد علي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من صاحب مخبز يقوم بالاستحواذ على بطاقات تموين أهل القرية دون وجه حق.

وقال على في شكواه نعاني نحن أهالي قرية قزمول ملوي بمحافظة المنيا من استحواذ المدعو حسن محمد زكي القائم بأعمال مخبز رقية خليفة جمعة بالاحتفاظ بالبطاقات التموينية الخاصة بكل مواطن لديه بالمنزل ولا يتم طباعة أي ايصال للمواطن يبين ما تم صرفة وكذلك عندما نقوم بطلب البطاقة منه لصرف المقررات التموينية لا يسمع لنا ولا يستجيب لنا لتسليمنا البطاقات الخاصة بنا.

ارجوا من المسؤولين سرعة حل هذه المشكلة حفاظا علي عدم نشوب مشاجرة بين الأهالي وصاحب المخبز.

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