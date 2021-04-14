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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الأربعاء، أن الميناء تعامل خلال الساعات الـ 24 الماضية مع 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37309 أطنان تشمل 21365 طن فوسفات، و9943 طن يوريا و1920 طن مولاس و204 أطنان كحول و1870 طن كسب صويا و2007 أطنان أسمنت صب.


وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 50588 طنًا، وتشمل 7000 طن كسب صويا، و8700 طن خردة، و1977 طن ألواح حديد، و2370 طن ابلاكاش، و12290 طن قمح، و18251 طن ذرة. 3


بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 758 حاوية مكافئة، تشمل: خضراوات (فلفل وبطاطس وبنجر وخس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وثوم وسمسم وشمر وفول سوداني وكراوية وبرسيم)، وفواكه (فراولة وبرتقال وخوخ ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب والصين وإنجلترا وسلوفينيا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وألمانيا وسريلانكا والهند وباكستان واليونان وبنجلاديش وبلجيكا وإندونيسيا وأمريكا وهولندا وروسيا.


بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 381 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 904 حاويات مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 95862 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 156610 أطنان.


وغادر كذلك قطار واحد بحمولة إجمالية 1322 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4944 شاحنة.

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