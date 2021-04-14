شيرين رضا توجه رسالة لـ شيريهان.. شاهد

نشرت الفنانة شيرين رضا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة وجهتها للفنانة شيريهان.

و علقت شيرين رضا قائلة: "وحشتينا اوي اوي @Sherihan واحلي مفاجأة في رمضان هي ظهورك علي الشاشة يا جميلة الجميلات.. كل سنة وانتي بخير وسعادة وصحة".

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة شيريهان كان بطولتها لفيلم «العشق والدم» مع فاروق الفيشاوي، ويتسابق بعض الفنانين على الظهور فى إعلانات شركات الاتصالات نظرًا للمقابل المادى الكبير الذى يحصلون عليه، بالإضافة إلى تعلق الجمهور بهذه الحملات الإعلانية.