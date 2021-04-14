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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل حقن الشعر بالميزوثيرابي يفطر في نهار رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل حقن الشعر بالميزوثيرابي يفطر في نهار رمضان؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها بموقع " فيسبوك ". 

وأجاب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن حقن الشعر بالميزثرابي جائز ولا شيء فيه.

وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال :"ما حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؟"، قائلًا: " لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا" . 

 كما نشرت دار الإفتاء المصرية، 15 فتوى عن ما يجوز وما لا يجوز في شهر رمضان . والفتاوى هي:

 1》 قراءة القرآن للمرأة الكاشفة الرأس: جائزة. 

2》 قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة. 

3》 إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز.

 4》 قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز.

 5》 الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية. 

6》 الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر فصومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية. 

7》الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام.

 8》 أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر. 

9》انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح.

 10》 من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح.

 11》 الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع آذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة. 

12》 الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن " الله" في " الله أكبر" في بداية آذان الفجر. 13》 مس المصحف للحائض: لا يجوز.

 14》 الجماع في نهار رمضان: لا يجوز. 

15》 التدخين في نهار رمضان: لا يجوز.

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