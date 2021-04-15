سوريا.. حريق بمركز إيواء.. وقوات الإطفاء تنجح في إخماده

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوات إطفاء حمص تمكنت من اخماد حريق نشب في مركز إيواء حسياء بريف حمص الجنوبي.

وبدوره قال العميد حسن عمار قائد قوات اطفاء حمص إن غرفة عمليات الفوج تلقت نداء استغاثة حول نشوب حريق بالهنكار 17 بمركز إيواء حسياء قرب المدينة الصناعية.

وأضاف : وعلى الفور تحركت كوادر مركز حسياء الى المكان وتمكنوا من إنقاذ سبعة أشخاص مصابين بحالات اختناق كانوا داخل الهنكار كما تمكنوا من السيطرة على الحريق واخماده.

وأشار عمار الي أنه تم اسعاف المصابين بحالات الاختناق بمشفى دير عطية بالتعاون مع اسعاف المدينة الصناعية والهلال الأحمر واسعاف مشفى ديرعطية، لافتا الى أن الحريق أسفر عن احتراق احدى الغرف بالهنكار والمطبخ والحمام.