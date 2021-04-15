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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تناوله الطعام بـ مجرفة.. الجمهور يبحث عن ناصر القصبي

ناصر القصبي
ناصر القصبي

تصدر الفنان ناصر القصبي مؤشرات البحث على “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قام بتقديم الطعام بـ مجرفة.

 

وعلق ناصر القصبي على الصورة التي نشرها قائلاً: "أفطرت اليوم في مطعم قدم لي الطبق في مجرفة قلت له (وأنا أتميلح).. واو هاو نايس تخيل لو عزمك أحد وجاب لك الفطور في مجرفة". 


 

واشتهر ناصر القصبي بالمسلسل السعودي الكوميدي «طاش ما طاش» رفقة عبد الله السدحان، حيث قدما معا 18 جزءا طيلة عقدين من الزمن، واستمر مشواره الفني في تقديم الأعمال الكوميدية التي تناقش قضايا اجتماعية مهمة في رمضان من كل عام، من خلال مسلسلات متعددة أبرزها «سيلفي» و«العاصوف».


ولد ناصر القصبي عام 1961، وبعد أن أنهى تعليمه المدرسي قرر متابعة الدراسة في جامعة الرياض، تحديدًا ضمن كلية يوجد بها مسرح، وكان ذلك سبب التحاقه بكلية الزراعة، وهناك بدأ التمثيل المسرحي إلى جانب الدراسة.

 

وبعد التخرج في جامعة الملك سعود، أتته فرصة فعلية عام 1984 للمشاركة في مسرحية «التائه» التي كانت نقطة البداية في مسيرته الفنية، بعدها بعام شارك في مسرحية أخرى «تحت الكراسي»، ليلفت نظر المخرجين والمنتجين ويتم ترشيحه للمشاركة في مسلسلات عبر الشاشة الصغيرة، فكان أول أعماله «وادي الجرف» عام 1985، ثم مسلسل «عودة عصويد» في العام نفسه وجسد من خلاله شخصية «زعال».

الفنان ناصر القصبي

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