30 عاما على تأسيسه|المشاط: مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمرور 30 عامًا على تأسيسه، وذلك في تغريدة لها على موقع تويتر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بناءة ومؤثرة، حيث تعتبر مصر عضوا مؤسسا بالبنك، وجاءت لثلاثة أعوام كأكبر دولة عمليات بالبنك.

وأضافت «المشاط»، نتطلع لتوسيع نطاق الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

مصر كانت الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2020 على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، التي تضم مصر ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، باستثمارات أكثر من مليار يورو، من إجمالي 2.13 مليار يورو وجههم البنك لـ 48 مشروعًا في المنطقة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012 استثمر أكثر من 7 مليارات يورو في 125 مشروعًا في مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل