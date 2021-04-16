براد بيت أمام ساندرا بولوك في فيلم كوميدي رومانسي

يشارك الممثل الأمريكي براد بيت مع زميلته ساندرا بولوك، في بطولة فيلم كوميديا رومانسي جديد من إنتاج شركة باراماونت باسم Lost City of D، بحسب موقع هوليوود ريبورتر، مع تشانينج تاتوم.

تفاصيل أفلام براد بيت الجديدة

يتعاون براد بيت مع ساندرا بولوك للمرة الثانية بعد مشاركة المنتجة والممثلة الشهيرة مع جان هوليوود الشهير في فيلمه الأكشن الذي كان يحضره مؤخرا Bullet Train.

تواصلت بولوك 56 عاما، مع بيت 57 عاما، صديقها الذي وافق على تقديم الدور على الفور، ويتميز الفيلم بأنه مغامرة تتمتع بخيوط مختلفة يغلب عليها الطابع الرومانسي.

من المقرر البدء في تصوير الفيلم في الصيف بجمهورية الدومينيكان، وتدور أحداثه حول روائية رومانسية منعزلة عن العالم تخرج في جولة لعرض كتابها الجديد لكنها تتعرض لمحاولة اختطاف في غابة وتمر بتجربة رومانسية وقاسية في نفس الوقت.