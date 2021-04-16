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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين.. نتائج مفاجأة لتفشي عدوى جديدة في الدنمارك

مريض يتلقى العلاج
مريض يتلقى العلاج - أرشيفية

رغم انجذاب الكثير لفكرة التداوي والعلاج بالأعشاب، إلا أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في الدنمارك بعد تناول أعشاب للعلاج بها، والتي أدت أيضا إلى إصابة 33 آخرين بأمراض خطيرة خضعوا بسببها للعلاج في المستشفى.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم بيع منتج علاجي من قشور السيليوم، في صورة كبسولات، وبعد توزيعها وتناولها أدت إلى تفشي كبير لمرض السالمونيلا، وإصابة 33 شخص منهم 3 أشخاص لقوا مصرعهم، وتحقق السلطات في الدنمارك في واقعة انتشار عدوى السالمونيلا الذي ارتبط بمنتجات الأدوية العشبية، حيث مات ثلاثة أشخاص مصابين بهذه السلالة البكتيرية المحددة.

 

وقال معهد "لقاحات ستاتينز الدنماركي"لمواجهة الأمراض المعدية في البلاد، إن تفشي السالمونيلا المرتبط بالمنتجات الصحية أصاب 33 شخصًا، كما أصيب العديد منهم بأعراض خطيرة، ونقل 19 شخصا إلى المستشفى، وتتراوح أعمار المصابين بالمرض البكتيري بين عامين و 92 عامًا، كان العامل المشترك بين جميع الذين أصيبوا بالمرض هو أنهم تناولوا جميعًا كبسولات عشبية من قشور السيليوم.

 

استعادت إدارة الأغذية البيطرية الدنماركية المنتج من منازل اثنين من المرضى وتمكنت من إثبات احتوائه على السالمونيلا، كما تم سحب العديد من منتجات الشركة نفسها لاحقا، وقالت لويز مولر ، عالمة الأوبئة من مباحث أمن الدولة: "هذا تفشي خطير وكبير.. هذه هي المرة الأولى التي تمكنا فيها من تحديد دواء طبيعي كسبب لانتشار السالمونيلا".

 

وأضافت مولر إن مصدر القلق بشكل خاص هو أن الأشخاص الذين تناولوا المنتج، لزيادة الألياف الغذائية وتحسين حركات الأمعاء، كانوا يعانون بالفعل من مشاكل في المعدة، متابعة: "لذلك أشعر بالقلق من عدم اكتشاف عدوى السالمونيلا لأن الناس أو طبيبهم يعتقدون أن أعراض عدوى السالمونيلا من مشاكل المعدة الحالية".


وقالت المباحث إنه حتى لو تناول الأفراد المكملات، فإن خطر الإصابة بالسالمونيلا يعتبر ضئيلًا وتكون الأعراض خفيفة في العادة.

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