كيا تطرح نسخة من سونيت للسوق الإندونيسي.. صور

كيا تطرح نسخة من سونيت للسوق الإندونيسي

على غرار هيونداي كريتا، أعلنت شركة كيا عن طرح نسخة سبع ركاب من سونيت للسوق الإندونيسي وهي تقريباً نفس حجم هيونداي كريتا ومصممة للسوق الهندي في الأصل.



وتعتبر كيا سونيت سيارة صغيرة جدا لاستيعاب 7 ركاب، ولكن من الواضح أن الطلب الزايد على هذه الفئة دفع كيا للإقدام علي هذه الخطوة .



وتعتمد كيا سونيت kia sonet 2021 علي محرك 4 سلندر 1600 سي سي بتنفس طبيعي للهواء، 115 حصان متصل بفتيس CVT .

وتأتي كيا سونيت kia sonet 2021 بمجموعة من مواصفات الأمان منها 6 ايرباج، نظام الفرملة المضاد للانزلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، والتحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، والتحكم بمساعدة صعود المنحدرات (HAC)، وإدارة ثبات المركبة (VSM)، ومساعدة الفرامل (BA)، وحساسات خلفية وأمامية لركن السيارة .

وظهرت مقدمة كيا سونيت kia sonet 2021 باطلالة أنف النمر، و مصابيح عدوانية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع فتحات تهوية تتخلل الشبكات الأمامية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي للسيارة.