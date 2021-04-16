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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تطرح نسخة من سونيت للسوق الإندونيسي

كيا تطرح نسخة من سونيت للسوق الإندونيسي.. صور

كيا سونيت kia sonet
كيا سونيت kia sonet 2021

على غرار هيونداي كريتا، أعلنت شركة كيا عن طرح نسخة سبع ركاب من سونيت للسوق الإندونيسي وهي تقريباً نفس حجم هيونداي كريتا ومصممة للسوق الهندي في الأصل. 


وتعتبر كيا سونيت سيارة صغيرة جدا لاستيعاب 7 ركاب، ولكن من الواضح أن الطلب الزايد على هذه الفئة دفع كيا للإقدام علي هذه الخطوة . 


وتعتمد كيا سونيت kia sonet 2021 علي محرك 4 سلندر 1600 سي سي بتنفس طبيعي للهواء، 115 حصان متصل بفتيس CVT . 

وتأتي كيا سونيت kia sonet 2021  بمجموعة من مواصفات الأمان منها 6 ايرباج، نظام الفرملة المضاد للانزلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، والتحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، والتحكم بمساعدة صعود المنحدرات (HAC)، وإدارة ثبات المركبة (VSM)، ومساعدة الفرامل (BA)، وحساسات خلفية وأمامية لركن السيارة .

وظهرت مقدمة  كيا سونيت kia sonet 2021  باطلالة أنف النمر، و مصابيح عدوانية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع فتحات تهوية تتخلل الشبكات الأمامية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي للسيارة.

أسعار كيا سبورتاج شركة كيا سونيت كريتا هيونداي

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