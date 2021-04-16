يفعله المصريون.. ما هو أقل شيء يحصل به إفطار الصائم في رمضان؟ الأزهر يكشف عنه

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن من فطر في رمضان صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص اجر الصائم شيئا.

وأضاف سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على شربة ماء أو مزقة لبن أو نصف تمرة.

وتابع: لهذا يحرص المصريين في شهر رمضان على الوقوف في الشوارع قبل المغرب، يوزعون المياه والعصائر والتمر على الصائمين لينولوا ثواب وأجر إفطار الصائم من الله عزوجل.

وأكد أن شهر رمضان، يكفيه فخرا أن القرآن نزل فيه لقوله تعالى "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ".

وأوضح، أن القرآن والصيام يشفعان للعبد أمام الله تعالى يوم القيامة، ويكفي أن الله يقول "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به".

وناشد أبو اليزيد سلامة، كل مسلم أن يحرص على العبادات والطاعات والدعوات ، في شهر رمضان لعله يصادف رحمة الله أو ثوابه أو مغفرته أو عتقه من النار في هذا الشهر العظيم.