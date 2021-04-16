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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية السعودية تحبط تهريب 5 ملايين قرص مخدر داخل شحنة برتقال

صدى البلد

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية، محمد النجيدي، اليوم الجمعة، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمدينة عرعر، وهم (4)متهمين، منهم مواطنان، ومقيم ووافد من الجنسية السورية.

 

وأكد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

مواد مخدرة السعودية الداخلية السعودية تهريب الجمارك

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