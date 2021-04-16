قفز من 13 مترا وضرب وشتائم.. أبرز لقطات ويزو في رامز عقله طار

وقعت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ضحية لبرنامج "رامز عقله طار" المذاع عبر "إم بي سي مصر"، وتعرضت لعدد من المقالب خلال الحلقة، ثم انهالت بالضرب على رامز جلال بعد اكتشاف المقلب.

أبرز اللقطات:

رامز جلال ساخرا من ويزو: ارحمى معدتك من الكرنب.. فيديو

سخر رامز جلال ببرنامج "رامز عقله طار" المذاع علي قناة "mbc مصر"، من الفنانة ويزو قائلا: “عدوة الدايت الأولى، ارحمينا معاكى ، معدتك بـ تستغيث من حلة الكرنب اللى بتاكليها كل يوم”.

رامز جلال يضرب ويزو ببندقية.. والفنانة: مش هلعب

لعبت ويزو خلال برنامج "رامز عقله طار" المذاع علي قناة "mbc مصر"، بعض الألعاب داخل مدينة الملاهي ولكنها وجدت صعوبة فى التحرك داخل الألعاب.

واستخدم رامز جلال، بندقية لعبة وأصاب ميزو عدة إصابات دون أن تراها، مما جعلها ترفض استكمال اللعبة.

ويزو تضرب رامز جلال وتسبه بألفاظ خارجة.. فيديو

أبدت ويزو انزعاجها خلال تواجدها في كبسولة الهوب دروب، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامزجلال في المقلب، بعدما قام رامز برَش أحد الروائح الكريهة أثناء وجوده متنكرًا في الكبسولة.

شاهد.. لحظة سقوط ويزو في حمام السباحة وصدمتها عند رؤية رامز جلال

حاولت ويزو عدم القفز من الكبسولة في حمام السباحة، قائلة: "مش هعرف أعوم"، ولكن فريق البرنامج قام بدفعها.

وانهالت ويزو على رامز بالضرب، قائلة:" هو الارتفاع اللى طرت منه كام"،ليرد رامز قائلا:" 13 مترا".

وخلال ضرب ويزو لـ رامز جلال ، رد قائلا:" مش قادر اتنفس".