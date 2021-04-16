راؤول كاسترو يتنحى عن رئاسة الحزب الشيوعي الكوبي

أعلن راؤول كاسترو، تنحيه رسميا عن رئاسة الحزب الشيوعي في كوبا، في خطوة تاريخية بعد 3 سنوات من تنحيه عن رئاسة البلاد.

وقال كاسترو صاحب الـ 89 عاما، في مؤتمر للحزب الشيوعي الكوبي، اليوم الجمعة، إنه سيواصل "القتال" للدفاع عن الثورة الكوبية وإنه "لا شيء" أجبره على التقاعد.

وأوضح كاسترو خلال كلمته أمام الحزب الشيوعي الكوبي أنه يؤمن بجيل جديد من المسؤولين الذين قدموا له ترحيبًا حارًا.

ولم يكشف كاسترو عن خليفته في قيادة الحزب الشيوعي الكوبي، لكنه قال في وقت سابق أنه يفضل أن يسلم منصب الأمين العام للحزب إلى الرئيس ميجيل دياز-كانيل.

وينهي قرار كاسترو كثر من 6 عقود من سيطرة عائلة كاسترو على حكم كوبا منذ ثورة 1959.