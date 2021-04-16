عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

راؤول كاسترو يتنحى عن رئاسة الحزب الشيوعي الكوبي

راؤول كاسترو يتنحى
راؤول كاسترو يتنحى عن رئاسة الحزب الشيوعي الكوبي

أعلن راؤول كاسترو، تنحيه رسميا عن رئاسة الحزب الشيوعي في كوبا، في خطوة تاريخية بعد 3 سنوات من تنحيه عن رئاسة البلاد.

وقال كاسترو صاحب الـ 89 عاما،  في مؤتمر للحزب الشيوعي الكوبي، اليوم الجمعة، إنه سيواصل "القتال" للدفاع عن الثورة الكوبية وإنه "لا شيء" أجبره على التقاعد.

وأوضح كاسترو خلال كلمته أمام الحزب الشيوعي الكوبي أنه يؤمن بجيل جديد من المسؤولين الذين قدموا له ترحيبًا حارًا.

ولم يكشف كاسترو عن خليفته في قيادة الحزب الشيوعي الكوبي، لكنه قال في وقت سابق أنه يفضل أن يسلم منصب الأمين العام للحزب إلى الرئيس ميجيل دياز-كانيل.

وينهي قرار كاسترو كثر من 6 عقود من سيطرة عائلة كاسترو على حكم كوبا منذ ثورة 1959. 

راؤول كاسترو كاسترو كوبا الحزب الشيوعي الكوبي اخبار العالم

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض : بايدن يراجع قرار ترامب بإدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

ترشيحاتنا

أفضل أوقات المذاكرة.. نصائح ذهبية للطلاب في شهر رمضان

القاهرة كابول الحلقة 4 .. زوجة طارق لطفى تطلب الطلاق والعودة لبلدها

مواصفات بي إم دبليو BMW I4 الكهربائية الجديدة.. صور

أفضل 3 طرق لنقل البيانات من هاتفك الأندرويد إلى الآيفون

بعد شن هجوم عليها.. أجرأ إطلالات ميريام فارس عرضتها للانتقاد

حادث مروع.. أسد يقتل سعودي بمدينة الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

سيدة تقطع العضو الذكري لزوجها وشاب يقتل والده.. جرائم شياطين الإنس تزلزل رمضان

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الزراعي

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

نجم الأهلي السابق يدخل في نوبة بكاء على الهواء

نداء عاجل من سفارة الكويت في تايلاند لرعاياها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ