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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد فعل جريء لـ زينة بعد نطق اسمها بالخطأ في خمس نجوم.. فيديو

زينة والشرنوبي
زينة والشرنوبي

وقعت الفنانة زينة، ضحية لبرنامج المقالب الكوميدي «خمس نجوم»، الذي تعرضه قناة أم بي سي مصر.

 

وعقد طاقم البرنامج مؤتمرا صحفيا للإعلان عن حملة إعلانية لصالح شركة وهمية تدعى "فايف ستارز أوتو" تضمن حضور زينة والفنانين مصطفى قمر ومحمد الشرنوبي.

 

وتعمد مقدم المؤتمر نطق اسم زينة بالخطأ قائلا "زينب" وهو ما قابلته بالضحك.

 

والجدير بالذكر أن برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

 

برنامج «خمس نجوم» يُعرض على «MBC مصر» يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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