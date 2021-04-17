اقتصاد الإمارات| طاقة أبوظبي تصدر أول ترخيص لتبريد المناطق في الإمارة

أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي أول رخصة لتبريد المناطق؛ بما يعزز من التطور في كفاءة قطاع الطاقة والمياه، ويتيح إمكانية استخدام التقنيات الحديثة والمياه المعاد تدويرها في شبكات تبريد المناطق.



وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن دائرة الطاقة، منحت- بعد إصدارها للوائح التنظيمية لتبريد المناطق واللقاءات المكثفة مع الجهات المعنية- أول ترخيص لمشاريع تبريد المناطق، لشركة السعديات للتبريد، التي تخدم جزيرة السعديات بأبوظبي، بما في ذلك منطقة شاطئ السعديات ومنطقة السعديات الثقافية، كما سيتم منح الترخيص الثاني خلال الأسابيع المقبلة لشركة السعديات لتبريد المناطق، والتي تخدم جامعة نيويورك أبوظبي.

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وحرصت دائرة الطاقة في أبوظبي، على مواصلة العمل خلال جائحة “كوفيد- 19”، قد أصدرت اللوائح التنظيمية لقطاع تبريد المناطق واللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق التي وافقت عليها حكومة أبوظبي في شهر سبتمبر من العام 2019؛ مما جعل أبوظبي أول سلطة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضع نظاماً متكاملاً لتبريد المناطق.



كما أعلنت دائرة الطاقة عن إطلاق لجنة مراجعة الكود الفني لتبريد المناطق والكود الخاص بالقياس لتبريد المناطق في 23 فبراير 2021، ومن بين أعضاء اللجنة، مورّدو خدمات تبريد المناطق، ومزودو خدمات تبريد المناطق بالتجزئة، والمطورون، ودائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، مع التأكيد أن العضوية ستكون متاحة كذلك لأي جهة ستتأثر بالكودات.



وتأتي هذه الخطوة ضمن العمل والسعي المشترك لضمان أخذ آراء جميع الجهات المعنية في الإمارة في الاعتبار عند مراجعة الكودات، ليتم السماح للإمارة ككل بالاستفادة منها. وتعد الكودات الفنية التي تم نشرها في شهر مارس من العام 2020، مواصفات قائمة على الأداء مع مؤشرات أداء رئيسية محددة، تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة والإدارة السليمة للمياه وموثوقية الخدمة ورضا المتعاملين.



من جهته، قال سعادة محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: "بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة في الإمارة؛ فإن دائرة الطاقة في أبوظبي، تدعم الجهود باستمرار؛ لضمان رفاهية المجتمع، مع العمل المتواصل لتعزيز عمليات النمو والتطور في مختلف القطاعات الرئيسية في الاقتصاد".



وأضاف: "يعد قطاع تبريد المناطق من أهم المجالات ضمن أجندتنا الرئيسية في الدائرة، ولذلك أصدرنا اللوائح التنظيمية لقطاع تبريد المناطق لتسهيل إدارة العمليات في القطاع وتحويل التركيز بشكل مباشر إلى المستهلك، وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي، ودعم الممارسات المستدامة وكفاءة الطاقة. وقد بدأت الجهود في هذا المجال تؤتي ثمارها مع تفعيل هذين المشروعين الأولين المرخصين وفق اللوائح الجديدة بالكامل، ولتكون الدائرة دائماً الشريك الاستراتيجي لتنفيذ اللوائح وتشجيع الحلول المستدامة المبتكرة لتبريد المناطق وكافة القطاعات".



ويعد تبريد المناطق، نظام إنتاج وتوزيع تبريد مركزي يستخدم شبكة أنابيب معزولة تحت الأرض لخدمة عدة مباني في المنطقة ذاتها، ويستخدم النظام عادة لتبريد المباني السكنية والتجارية والمباني متعددة الاستخدامات والمناطق المكتظة بالسكان. كما يمثل تبريد المناطق الخيار البيئي الأفضل عندما يتعلق الأمر بتكييف الهواء، حيث يعمل على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40% مقارنةً بنظم التبريد التقليدية، مما يساهم في خفض مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



ويقدم تطبيق لوائح دائرة الطاقة في مشروعي شركة السعديات للتبريد وشركة السعديات لتبريد المناطق فوائد كبيرة لإمارة أبوظبي، مثل إمكانية تخفيض رسوم الاستهلاك لأكثر من 100 وحدة سكنية في منطقة مساكن شاطئ السعديات.



وتشمل المزايا الأخرى للمشروعين زيادة الشفافية في التكاليف, والسعة, ورسوم الخدمة للمستهلكين، وخلق استثمارات أكبر من قبل المرخص لهم لتحديث محطات تبريد المناطق وتعزيز معايير الخدمة، وكذلك ضمان الالتزام بالاستثمار في تقنيات أكثر استدامة لتعزيز استخدام المياه المعاد تدويرها في هذه المخططات، بالإضافة إلى مشاركة أية فوائد في التكلفة ناتجة من تطبيق التقنيات مع المستهلكين في المستقبل.



كما سيتم تعزيز الفوائد البيئية الحالية الناشئة عن نظام تبريد المناطق بشكل أكبر من خلال زيادة استخدام المياه المعاد تدويرها، وضمان استفادة المتعاملين من وجود مورد رائد لتبريد المناطق يعمل ضمن إطار تنظيمي حديث ومتكامل، وهو ما سيساهم في ضمان الكفاءة ومعايير الخدمة العالية واتباع نهج مبتكر يركز على خدمة المتعاملين.



ووضعت دائرة الطاقة في أبوظبي اللوائح بما يتماشى مع القانون رقم "11"لعام 2018، والذي كلف دائرة الطاقة بحماية حقوق المستهلك، وتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين، وتحسين كفاءة الطاقة، كما أن جزءاً من تفويض دائرة الطاقة هو تنظيم أنشطة تبريد المناطق، وتوفير الترخيص للجهات والأفراد المشاركين في القطاع، ومراقبة امتثالهم لمعايير الجودة.