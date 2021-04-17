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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وضع الموسيقى.. هل يسمعك موظفي خدمة العملاء أثناء الانتظار؟

صدى البلد

لا يوجد شيء أسوأ من الانتظار، خاصة إذا كنت تحاول تقديم شكوى لخدمة العملاء في شركات الاتصالات، لكن الأسوأ من ذلك هي الحقيقة الصادمة بأن الموظفين يمكنهم سماع كل ما تقوله أثناء وضعك على الانتظار.

كشفت إحدى موظفي خدمة العملاء عن حيلة بسيطة للتحقق مما إذا كان الموظفون في خدمة العملاء يمكنهم سماع كل ما تقوله قبل الرد عليك، سواء كنت تسب خدمتهم أو تتحدث إلى أحد من حولك.

لحسن الحظ، تشرح إحدى مستخدمي TikTok طريقة لمعرفة ما إذا كان من الممكن سماعك في حالة ما وأن الأمر كله يمكن اختصاره في وجود "الموسيقى".

تقول: "عندما يضعك مركز الاتصال على الانتظار ولا تسمع الموسيقى، فهذا يعني أنك في وضع الصمت، ويمكنه سماع كل ما تقوله (جيدًا كان أو سيئًا)".

بشكل أساسي، على الرغم من أن الموسيقى التي تضعها شركات الاتصال أثناء وضع عملائها على الانتظار مزعجة، إلا أنها إشارة إلى أنك في وضع الأمان للدردشة، التذمر أو حتى إنجاز بعض الأعمال المنزلية، دون أن يسمعوك.

ولكن إذا كان كل ما تسمعه هو الصمت، فربما يكون العامل قد كتم صوتك وسيظل قادرًا على سماعك، أما إذا سمعت صوت الموسيقى فهذا يعني أنهم لا يسمعون شيئًا مما تقول.

وبهذه الطريقة، يمكنك أيضًا تجنب المواقف المحرجة عندما ترفع فجأة عن الانتظار ويدرك الموظف ما كنت تقوله.

خدمة العملاء شركة الاتصالات انتظار المكالمات انتظار السيارات كول سنتر أخبار الترفيه اخبار المنوعات

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