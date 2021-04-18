غيابه هيأثر جامد|توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والزمالك اليوم|فيديو

كان من المقرر ان تقام مباراة القمة في الجولة الرابعة لـ الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، ولكن تم تأجيلها الي اليوم الأحد 18 من أبريل 2021.

ويلتقى فريق الأهلي غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

ورصدت عدسة "صدي البلد" توقعات الجماهير لنتائج المباراة، و آرائهم حول احتماليه غياب حارس مرمي النادي الأهلي "محمد الشناوي"، وجاءت الردود كالاتي:

في البداية قال محمد حسن إنه يتوقع فوز نادي الزمالك ٣-١ علي النادي الأهلي، برغم خروج الزمالك من دوري ابطال افريقيا، في ظل غياب عدد من نجوم النادي الأهلي و منهم حارس المرمي محمد الشناوي.

وتوقع علي حسين تعادل الفريقين 1-1، وأن غياب حارس المرمي محمد الشناوي سوف يؤثر سلبًا علي لاعيبه النادي الأهلي كونه أهم وأقوي لاعب في الفريق.

وأشار عمرو محمد بفوز النادي الأهلي ٢-٠علي نادي الزمالك، وسينفرد كل من اللاعبين محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا بتسجيل الأهداف.

وعلق إبراهيم مجدي علي فوز نادي الزمالك 2-0 علي نادي الأهلي، وتوقع تسجيل تلك الأهداف من قبل شيكابالا كابتن الفريق، واللاعب بن شرقي.

كما اكد الجماهير علي ان غياب محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، سوف يكون له تأثير سلبي كبير علي لاعيبه نادي الأهلي.