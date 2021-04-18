تامر عبد الحميد: قمة الأهلي والزمالك لا تخضع لمقاييس
أكد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق صعوبة مباراة الغد أمام الأهلي، مشيرا إلى أن مباريات القمة لا تخضع لمقاييس.
وقال تامر لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر صدى البلد: العطاء سيكون داخل الملعب والتوفيق هو المقياس الوحيد، كل فريق يدخل بظروف مختلفة.
وأردف: الأهلي ظروفه أصعب من الزمالك وسط كم كبير من الغيابات مثل الشناوي ومعلول وحمدي فتحي وأجايي القادرين على صناعة الفارق حال مشاركتهم.
وتابع: علي لطفي صاحب المهمة الأصعب، بيكهام قادر على تعويض محمد هاني، وأيمن أشرف الجوكر وحلال العقد وقادر على المشاركة في كل الخطط والمراكز الدفاعية.
وأكمل: كذلك رامي ربيعة قادر على سد فراغ ياسر إبراهيم.
وتابع: وسط الملعب ليس به مشاكل، لكن التأثير الأكبر سيكون بالجزء الهجومي من الصعب تعويض جونيور أجايي.