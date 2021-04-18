انقراض جماعي.. كوكب الأرض على موعد مع كارثة كبرى وتحذيرات خطيرة| صور

التغيرات المناخية تتفاقم بشكل يومي، وتخلق تهديدًا لا يستهان به لجميع المخلوقات على كوكب الأرض، حيث حذرت عالمة معروفة من كارثة كبرى على وشك أن يواجهها الكوكب قريبا.

حذرت «إليزابيث كولبير» الكاتبة في مجلة نيويوركر ومؤلفة كتاب "الانقراض الجماعي السادس" الحائز على جائزة بوليتزر، من أن جزء كبير من كوكب الأرض "على وشك الانقراض مرة أخرى" بسبب تغير المناخ.

وأوضحت كولبير أنه الكوكب مر بـ5 حالات انقراض جماعي كبرى في الـ500 مليون سنة الماضية، وأكدت لمراسلة شبكة سي بي إس نيوز في واشنطن «الميجور جاريت» في مقابلة مع حلقة هذا الأسبوع من البودكاست "The Takeout"، أن العالم يمر حاليًا "بلحظة ارتفاع في معدل الانقراض"، وإذا استمرت المعدلات عند هذا المستوى المرتفع، فقد يواجه الكوكب حدثًا مشابهًا لانقراض الديناصورات في المستقبل القريب.

وقالت كولبير: "نحن على وشك مواجهة انقراض جماعي آخر، ما لم نغير مسارنا بشكل كبير، ونهتم بالتوجه نحو الطريق الصحيح والاهتمام بالبيئة".

كانت كولبير قد أطلقت كتابًا جديدًا بعنوان "تحت سماء بيضاء" تم نشره في فبراير الماضي يتحدث الكتاب عن بعض الأشخاص الذين حاولوا عكس آثار تغير المناخ من خلال التدخل في الطبيعة.

أحد الأمثلة التي استشهدت بها هو مجموعة العلماء في أستراليا الذين يحاولون إنشاء "مرجان فائق" يمكنه مقاومة المناخ الأكثر سخونة.

كما كانت هناك مؤخرًا حالات تبيض جماعي للشعاب المرجانية بسبب تغير المناخ.

قالت كولبير عن التدخل البشري في العالم الطبيعي: "هذا يحدث أكثر فأكثر مع تزايد تأثيرنا بشكل مفزع وأصبحت العواقب أكبر وأكبر".. "إننا نواجه بشكل متزايد مواقف لن تكن فيها الخيارات كثيرة".

وأشارت كولبير أيضًا إلى أن هناك أيضًا العديد من الفوائد للظروف التي أدت إلى تفاقم تغير المناخ، مثل التقدم التكنولوجي والاهتمام بالبحث العلمي.