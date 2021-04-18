طارق لطفى ينشر صورا لـ شخصيته في القاهرة كابول

نشر الفنان طارق لطفي صورا جديدة من مسلسل القاهرة كابول، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وظهر طارق لطفي في الصور بشخصيته في المسلسل الشيخ رمزي وهي ملامح من 4 شخصيات إرهابية حقيقية وكتب معلقا:" القاهرة كابول".

يعتمد مسلسل القاهرة كابول في أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم الإعلامي ويجسده فتحي عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي ويجسدها طارق لطفي .

يشارك فى بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى،شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.