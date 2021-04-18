أهم الأخبار .. القبض على سائق توكتوك يسير على قضبان السكة الحديد .. وأول رد من أحمد مكى بعد عرض حلقة أحداث فض رابعة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير:

الصحة: 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و41 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 162714 حالة حتى اليوم.

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الزراعة تصدر التوصيات الواجبة لتخفيف تأثير الموجة الحارة على محاصيل الخضر والفاكهة

تشهد مصر حاليا موجة من التقلبات الجوية التي قد تؤثر على بعض القطاعات ومنها قطاع الزراعة، ولحماية محاصيل الخضر والفاكهة من آثار التقلبات الجوية يجب إتباع الإرشادات الزراعية.

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القبض على سائق توك توك يسير على قضبان السكة الحديدية فى الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) لمركبة "توك توك" تسير بجوار أحد القطارات على قضبان السكة الحديدية .

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رئيس برشلونة: ميسي يريد البقاء معنا

أعرب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن قناعته التامة بأن نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي يرغب في البقاء في كامب نو.

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الاختيار 2 .. أول رد من أحمد مكى بعد عرض حلقة أحداث فض رابعة

نشر الفنان أحمد مكى فيديو جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر من سينرجى.

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أسيادنا راضيين عليك.. أحمد شيبه يحكي أغرب موقف تعرض له في فرح شعبي.. فيديو

استضاف برنامج "مهيب ورزان" الذي تقدمه الإعلامية رزان المغربي على قناة "mbc مصر"، المطرب الشعبي أحمد شيبة ونجله محمود.

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إيران تبني 4 منشآت نووية جديدة في موقع بارشين المشبوه

نشر معهد "إنتل لاب" للأبحاث، الأحد، صورة لمجمع بارشين النووي في إيران، والصورة التي التقطت بالأقمار الاصطناعية تشير إلى 4 مبان جديدة.

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6 صواريخ تضرب مقرا لـ الحشد الشعبي فى العراق .. تفاصيل

أفادت مصادر أمنية عراقية، السبت، بأن مجموعة صواريخ سقطت على مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة كركوك شمالي العراق.

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