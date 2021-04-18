لم يتخيل رد الفعل .. رجل يتفاجأ بسخرية أصدقائه من اسم مولوده

فوجئ رجل بالغ من العمر 35 عاما برد فعل اصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن الاسم الذي يرغب في تسميته لابنه و أو ابنته القادمة بعد 8 أشهر إلا أن اصدقائه سخروا من الأسماء التي كتبها بطريقة غير لائقة.

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رجلا كان يرغب في تسمية إبنه باسم يوناني قديم نظرا لولعه بالحضارة اليونانية القديمة و أسماء ملوكها، فقرر أن يطلق أحد أسماء قدماء اليونانيين على مولوده القادم .

كتب الرجل على حسابه على فيس لمشاركة أصدقائه ومتابعيه رغبته في تسمية الطفل بأسماء قديمة عرضها، إلا أن رد فعل أصدقائه فاجئه بطريقة صادمة، فقد كانت أبرز التعليقات التي كسرت فرحته بمولوده الذي مازال يتكون في رحم والدته هي " لن يسامحك الطفل مدى الحياة إذا قمت بذلك" .

أوضح الرجل أن سعادته بالأسماء و خبر حمل زوجته تحول إلى تعاسة، بعد ان وجه إليه رواد التواصل الاجتماعي النقد اللاذع، و أكدوا أنه يجب تحديث أسماء الأطفال حتى لا يتعرضوا للتنمر في طفولتهم و السبب آبائهم .



