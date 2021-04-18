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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أفكار لأكلات بسيطة وصيام صحي.. وفوائد التمر في رمضان للرجال والنساء

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

لا تستغني عنها في رمضان.. أفكار لأكلات بسيطة وصيام صحي
الصيام وسيلة جيدة للتخلص من السموم من الجسم، وتصوم الكثير من الدول أكثر من 14 ساعة في اليوم، لذلك ترغب في إلقاء نظرة على هذه النصائح الأساسية لجعل صيامك صحيًا ومستدامًا وفقا لـ indian express

 

طول وكثافة.. كيفية صنع زيت عشبي صحي للشعر في المنزل
يوصي الخبراء بزيت الشعر لمنع تساقطه وتعزيز نمو الشعر بالإضافة إلى تهدئة فروة الرأس.

حيث تحل الأحماض الدهنية في الزيت محل الدهون المفقودة في الشعر ، ليصبح  ناعمًا ولامعًا.

هناك مجموعة متنوعة من زيوت الشعر التي يمكن للمرء استخدامها  من زيت جوز الهند إلى زيت الكركديه وزيت الخروع.

 

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة كارولين عزمي
حرصت الفنانة الشابة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مجموعة من الصور الجديدة لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

 

باللبن والعسل.. فوائد التمر في رمضان للرجال والنساء
فوائد التمر فى رمضان، يعتبر التمر من أهم الأطعمة على مائدة الإفطار في رمضان، وله خصائص وفوائد صحية هامة للجسم فى رمضان عند تناوله على "الريق"، فإن التمر غنى بالألياف والسكريات والكالسيوم والبروتين، والبوتاسيوم والحديد كما أنه مصدر جيد لفيتامين ب، حيث يمنحك الشعور بالشبع طوال اليوم خلال فترة الصيام فى رمضان،اليك فوائد التمر لرمضان.

 

4 توابل تساعدك على إنقاص الوزن في وقت قياسي
إنقاص الوزن أمر معقد. انتبه دائمًا إلى التفاصيل الدقيقة مثل التوابل والأعشاب التي تستخدمها مع الطعام. يستخدم الناس الخصائص الطبية للعديد من التوابل من العصور القديمة حيث أن التوابل تعزز فقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

 

 

 

الصيام فوائد التمر شهر رمضان موضة اكلات صحية انقاص الوزن

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