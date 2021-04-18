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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جراحة عاجلة في الرئة تنقذ حياة طفل من الموت في بني سويف

جراحة عاجلة في الرئة تنقذ حياة طفل من الموت ببني سويف

اجراء عملية جراحية
اجراء عملية جراحية

قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الأحد، إن طوارئ المستشفى استقبلت مساء أمس حالة لطفل يبلغ من العمر 14 عاما ومقيم بمركز اهناسيا يعاني من فقدان بالوعي وانخفاض في نسبة الأكسجين بالدم إثر حادث سير.

وبالكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة تبين وجود جروح عميقة بالصدر وعضلات الصدر وتكسير بالضلوع وخروج للرئة مع نزيف واسترواح هوائي وعلى الفور تم نقله إلي غرفة العمليات.

وأوضح الدكتور صلاح جودة ، أن فريقا طبيا مكون من الدكتور محمد رمضان أخصائي الجراحة بالمستشفى ويعاونه الدكتور رمضان ربيع أخصائي الجراحة، والدكتور هيثم الشريف طبيب مقيم الجراحة، والدكتور مصطفى محمود أخصائي التخدير قاموا بانقاذ حياة المريض وقاموا باجراء عملية لإغلاق الجرح و اصلاح التهتك مع تركيب انبوبة صدرية وتم نقل المريض إلى الرعاية المركزة لحين إستقرار الحالة للمتابعة واستكمال العلاج وإلى الأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.

ووجه مدير عام المستشفى الشكر للطاقم الطبي القائم على إنقاذ حياة المريض.

وفى سياق متصل، تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية بني مؤمنة مركزببا على مكونة من 10 عيادات فى  9 تخصصات ووسط  إجراءات وقائية مشددة وصرف العلاج لهم بالمجان. 

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كما تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،مع مسؤولى التربية والتعليم  استعدادات المديرية  الخاصة ببدء الامتحان التجريبي  لطلاب الصف الثالث الثانوي ، والمقرر انطلاقه اليوم الأحد 18 أبريل وينتهى  الخميس 22  من نفس الشهر.

و أوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ،أنه تم "أمس " عقد اجتماع عبر برنامج teams مع مديري الإدارات التعليمية والتطوير التكنولوجي والإحصاء والمتابعة و85 مدير مدرسة ثانوي عام وخاص بجميع الإدارات التعليمية ، وذلك لمناقشة أخر الاستعدادات النهائية لبدء الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي، والتي تستمر 3 أيام (الأحد 18 /الثلاثاء 20  والخميس 22 ).

وخلال الاجتماع ، تم استعراض الخطاب الوارد من الوزارة والتأكيد على صلاحية جهاز التابلت والتحديثات الخاصة بالامتحانات، وكفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وقياس كفاءة شرائح 4g ، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والمعلمين والالتزام بالتباعد داخل اللجان وارتداء الكمامة.

وأشارت وكيل الوزارة ، إلى أنه تم تشكيل فريق الدعم الفني بكل إدارة، لحل أي مشكلة يتعرض لها الطلاب وأرقام الدعم الفني هي بنى سويف 01222409968 /الواسطى 01097655119// ناصر 01220834639/اهناسيا  01004944407// ببا    01286322603/ سمسطا  01228960622 // الفشن    01288224354// المديرية    01007969275

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