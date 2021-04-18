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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة يكشف لصدى البلد آخر تطورات كلية النانو تكنولوجى وموعد افتتاحها

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن آخر تطورات كلية النانوتكنولوجى.

 

وقال رئيس جامعة القاهرة خلال تصريح لصدى البلد، بدأنا بالفعل الدراسة بالكلية وسيتم افتتاحها رسميًا قريبًا، مؤكدا أن بدأت الدراسة في الكلية في تقنيات هندسة النانو في الطاقة الشمسية وكذلك ترميم الآثار، والدبلوم المهني في الطاقة الشمسية.


وأضاف “الخشت”، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون علمي مع جامعة هيروشيما، لإنشاء درجة علمية مزدوجة لمنح البكالوريوس في مجال تكنولوجيا النانو.


وأشار رئيس الجامعة، إلى أن كلية النانوتكنولوجى تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة بالكامل لتشغيل أجهزتها، كما تحتوي على عدد من التطبيقات المؤثرة في مجالات إنتاج الطاقة، وتحلية المياه، وتخليق المواد الجديدة التي لها صفات فريدة.
 

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وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اعتماد أكبر حركة تعديلات وتحديثات بالهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة منذ نشأتها؛ مشيراً إلى أن التعديلات جاءت ضمن رؤية الجامعة لتطوير العمل وتطوير الأداء الإداري وزيادة الانتاجية وفقا للتحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث.

 

وقال الدكتور الخشت، إن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء الإداري ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية، مؤكدا أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الهيكل التنظيمي بالجامعة في تنظيم العمل وتحمل كل مسؤولياته في إطار التحول نحو العالمية.

 

وأوضح الدكتور الخشت، أن الهيكل التنظيمي سيعمل على توزيع الوظائف والمهام بين العاملين، وبيان المسؤوليات والعلاقات بين الوظائف، كما أنه يوضح هرم السلطة وتدرجها وعلاقة الارتباط بين الرئيس والمرؤوسين، ويعمل علي انتظام تدفق العمليات الادارية بكفاءة وفاعلية، و يساعد العاملين على فهم بيئة العمل بالشكل الذي يمنع الارباك في أداء العمليات الإدارية وكفاءتها وتحليلها، ويساهم في  تشجيع العاملين على المشاركة الإيجابية في تفعيل الأداء التنظيمي داخل الجامعة.

 

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن التعديلات تأتي أيضا وفقاً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي، مشيدا  بالتعاون البناء والمثمر بين الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم الإدارة والتي ساهمت في التجديدات التي حدثت بهياكل الجامعة التنظيمية.

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة كلية النانوتكنولوجى الطاقة الشمسية ترميم الآثار اخبار التعليم

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