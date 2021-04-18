الأصول الأجنبية للمصرف المركزي تقفز إلى 385.17 مليار درهم

قفز إجمالي الأصول الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي إلى 385.17 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021 بزيادة نسبتها 1.8% وقدرها نحو 7 مليارات درهم وذلك وفق الاحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي اليوم.

ويعزز النمو الكبير لرصيد المصرف المركزي من العملات الأجنبية قدرته على مواجهة أي تقلبات يمكن أن تتعرض لها الأسواق الخارجية كما يساهم في رفع الملاءة المالية لميزان المدفوعات للدولة.

وجاء الدعم للارتفاع المسجل في رصيد العملات الأجنبية للمصرف المركزي من زيادة بند الأصول الأخرى البالغ 38.55 مليار درهم في شهر فبراير 2021 بالإضافة إلى بند الأرصدة فيما ارتفع بند الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق عند مستوى 74.27 مليار درهم مقارنة مع 27.95 مليار درهم في شهر يناير من العام ذاته.

وعلى مستوى بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج فقد بلغ 272.35 مليار درهم.

وبحسب المعايير المتبعة لدى المصرف المركزي فإن الأصول بالعملة الأجنبية لا تشمل شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.