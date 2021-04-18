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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أغلبهم كسور وجروح قطعية وسحجات.. الصحة: مصابو قطار طوخ يتلقون الرعاية اللازمة

قطار طوخ
قطار طوخ

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها الجامعي، إحدى المستشفيات التي استقبلت المصابين نظرًا لقربها من موقع الحادث.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة اطمأنت على الحالة الصحية للمصابين، والخدمات الطبية المقدمة لهم للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، داعية لهم بالشفاء العاجل.


وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن جميع المصابين بالمستشفى يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.


وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة أكدت وضع كافة إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية لرعاية المصابين بمستشفى بنها الجامعي، ووجهت الوزيرة الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوفير كافة سبل الدعم الطبي للمستشفى من أدوية ومستلزمات طبية وجراحية، لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين بمستشفى بنها الجامعي.


ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة أكدت توافر مخزون كاف من  الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات، مشيرًا إلى توافر أكثر من 200  كيس دم، و 2585 كيس بلازما بمستشفيات محافظة القليوبية، إضافة إلى توافر 21 ألفًا و817 كيس دم، و99 ألف و704 أكياس بلازما بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 3646 كيس دم كمخزون استراتيجي بمراكز خدمات نقل الدم القومية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطار طوخ والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

هالة زايد وزيرة الصحة حادث قطار طوخ

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