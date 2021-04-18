ثانى حادث خلال ساعات.. قتلى في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

قتل 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وهو ثاني حادث يهز البلاد خلال اليوم.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن منفذ الهجوم لا يزال طليقا، موضحة أن الحادث مستمر.

جاء ذلك بعدما قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخران بعد أن فتح مسلح النار فى حانة مزدحمة فى مقاطعة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وتمكن المهاجم من الفرار من موقع الحادث ويشارك في عملية القبض عليه حوالي 100 عنصر في الأجهزة الأمنية، بينما نقلت وسائل إعلام عن محققين قولهم إنه من المحتمل أن يكون الهجوم منفذا على يد أكثر من شخص واحد.

واعتبرت الشرطة أن "الحادث يبدو منفردا واستهدف مجموعة معينة" ومن غير المرجح أن يكون هناك خطر للمجتمع المحلي.

ويعد ذلك الهجوم هو الأحدث من بين عدة هجمات إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك هجوم في مستودع فيديكس في إنديانابوليس الأسبوع الماضي خلف 8 قتلى.

ودفعت التطورات الأخيرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى دراسة إجراءات محتملة يمكن اتخاذها للحد من حقوق حمل السلاح في البلاد.

