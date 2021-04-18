وزير النقل يعاين موقع حادث قطار طوخ للوقوف على الملابسات ..صور

تفقد اللواء كامل الوزير، وزير النقل، منذ قليل، ملابسات حادث قطار طوخ بالقليوبية لمعاينة الأضرار والوقف على أسباب الحادثة.



وكانت وزارة الصحة والسكان اليوم، الأحد ، أعلنت إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وفي السياق قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وشهدت محافظة القليوبية، وقوع حادث جديد لقطارات السكك الحديدية ظهر اليوم، الأحد، بخروج القطار رقم ٩٤٩ المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن قضبانه وانقلابه، وذلك في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق، بالقرب من محطة سكة حديد طوخ.

وأعلنت النيابة العامة، أنها انتقلت لمعاينة حادث قطار بقرية سندنهور بمركز بنها محافظة القليوبية.

كما ذكرت النيابة في بيان مقتضب، اليوم الأحد، أن فريقا من النيابة انتقل لمعاينة حادث القطار وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.