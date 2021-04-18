لجنة إدارة الزمالك تؤازر الفريق في القمة

لجنة إدارة الزمالك تؤازر الفريق في القمة
تواجدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في مقصورة ملعب ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في لقاء القمة اليوم أمام الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمباريات الدوري.
ويتواجد اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة والمستشار هشام إبراهيم نائب الرئيس ، والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق.
ويقود المباراة تحكيميا محمود البنا حكم ساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ومحمد معروف حكم رابع، ومحمد عادل حكما للفيديو، ,محمود عاشور حكم مساعد للفيديو.
يدخل الزمالك لقاء القمة اليوم محتلا صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة في حين يحتل الفريق المنافس المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 27 نقطة.