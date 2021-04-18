لجنة إدارة الزمالك تؤازر الفريق في القمة

تواجدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في مقصورة ملعب ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في لقاء القمة اليوم أمام الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمباريات الدوري.



ويتواجد اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة والمستشار هشام إبراهيم نائب الرئيس ، والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق.



ويقود المباراة تحكيميا محمود البنا حكم ساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ومحمد معروف حكم رابع، ومحمد عادل حكما للفيديو، ,محمود عاشور حكم مساعد للفيديو.



يدخل الزمالك لقاء القمة اليوم محتلا صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة في حين يحتل الفريق المنافس المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 27 نقطة.