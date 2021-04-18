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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة إدارة الزمالك تؤازر الفريق في القمة

صدى البلد

 

تواجدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في مقصورة ملعب ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في لقاء القمة اليوم أمام الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمباريات الدوري.


ويتواجد اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة والمستشار هشام إبراهيم نائب الرئيس ، والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق.
 

ويقود المباراة تحكيميا محمود البنا حكم ساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ومحمد معروف حكم رابع، ومحمد عادل حكما للفيديو، ,محمود عاشور حكم مساعد للفيديو.
 

يدخل الزمالك لقاء القمة اليوم محتلا  صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة في حين يحتل الفريق المنافس المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 27 نقطة.

الزمالك القمة نادي الزمالك كرة القدم عماد عبد العزيز

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