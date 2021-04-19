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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مشاركته في "الاختيار 2" محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة لـ صناع العمل

بيتر ميمي وكريم عبد
بيتر ميمي وكريم عبد العزيز ومحمد عبد العزيز

علق الفنان محمد محمود عبد العزيز، على أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولات رجال الشرطة مع الجيش معا فى مواجهة الجماعة الإرهابية، إبّان ثورة 30 يونيو.
 

وكتب محمد عبد العزيز، عبر حسابها على "انستجرام": "‏ صوره من كواليس الاختيار ٢ 😁❤️تشرفت بوجودى فى مسلسل الاختيار ٢ العمل المشرف الذى يحترم عقلية المشاهد و يخلد ابطال و شهداء ضحوا بحياتهم من أجلنا و من أجل استقرار الوطن و سلامته.
 

وتابع " سعدت جداً بالوقوف أمام أخى الكبير وصديقى الغالى النجم كريم عبدالعزيز...وفى ناس لازم اشكرها".
 

واختتم "شكراً للمنتج تامر مرسى و كل القائمين على الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة سينرجى- شكراً النجم كريم عبدالعزيز - شكراً المؤلف هانى سرحان - شكراً المخرج بيتر ميمى- شكراً مدير التصوير حسين عسر - شكراً المونتير احمد حمدى- شكراً خيرى سالم - شكراً لكل من شارك فى هذا العمل امام الكاميرا او خلفها.. (اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا).

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.
 

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.
 

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

 

 

القوات المسلحة ثورة 30 يونيو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كريم عبد العزيز بيتر ميمي

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