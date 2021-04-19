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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رافضا تعديلات قانون التعليم..

أبوشقة: نؤسس لدولة عصرية حديثة.. ومنظومة التعليم تحتاج الي تطوير

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة


أعلن المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ رفضه قانون التعليم المعروض علي مجلس الشيوخ اليوم مؤكدا بان الرفض ليس للفكرة ولكن الهدف الاساسي هو ان نكون امام منظومة متكاملة للتعليم “المدرسة المعلم الطالب” لان التعليم اساس بناء الدول . 
 

واضاف ابوشقة في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان "المسالة في التعليم تقوم علي اهداف اننا نقوم ونؤسس لدولة عصريه حديثة وحديث الرئيس السسيسي في توجهه نحو بناء الانسان المصري هو الهدف الاساسي وهو كيف نبني الانسان المصري لاننا عندما نكون امام مشروع قانون لابد ان نبحث في الغاية اولا  فى الهدف من اصدار القانون هو منظومة التعليم بكل مشتملاتها ، وفي مصر التعليم ليس قاصر علي الثانوية العامة فقط او اننا نكون امام نظام تراكمي لثلاث سنوات اوسنة ، أو ورقي او الكتروني وانما ابعد من ذلك وهو التأسيس لدولة عصرية حديثة".
 

وتابع ابوشقة: “منظومة التعليم تحتاج الي تطوير لتحقيق الهدف، وحتي نكون امام تشريع شامل مانع جامع يواجه كافة المشكلات القائمة فلابد من دراسته دراسة متأنية فليست المشكلة في الامتحان ولكن فيما يسبقه من اعداد الطالب.. المنظومة التعليمية ليست في الامتحانات ، ولكن قبل ذلك  المدرسة والمدرس.. هل يتصور انه الذي درسته في التاريخ وغيره سنه 1955  يدرسه حفيدي بنفس الاسلوب”.
 

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