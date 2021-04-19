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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يحرم الاتحاد السكندري من خوض وديات قبل المواجهة المرتقبة

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري

استقر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن عدم خوض أي وديات قبل مواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

جاء ذلك تجنبا لمنعا إرهاق اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز حفاظا على اللياقة البدنية للاعبين. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات شاقة على ملعب النادي استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز يوم 24 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق على تصحيح مسار اللاعبين وخوض تقسيمات خلال  التدريبات من أجل تخطي بيراميدز.

وينافس الاتحاد السكندري على مقعد المربع الذهبي هذا الموسم للعودة من خلاله للمشاركات الإفريقية .

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

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