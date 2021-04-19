شاهد | وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل صرف منح العمالة غير المنتظمة الفترة القادمة ..فيديو

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة ، إن منح العمالة غير المنتظمة يتم صرفها علي مراحل وكل مرحلة يتم تنفيذها علي مدار 3 شهور كل شهر 500 جنيه وتم صرف المنحة في الفترة الأخيرة إلي مليون و600 الف شخص مؤكدا أن تكاليف المرحلتين السابقتين وصلت إلي 6 مليارات جنيه .

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واضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " : أن هذه الفترة ليس هناك نية لصرف منح العمالة غير المنتظمة إلا بعد عقد اجتماع مع رئيس الوزراء وبعدها سيتم الإعلان عن ما سنتوصل اليه في الاجتماع .

وأوضح سعفان ، أن أرقام العمال المسجلين في المنحة بالمرحلة الأولي كانوا 2 مليون والمرحلة الثانية 4 ملايين وتمت تصفيتهم إلي 2 مليون وهذا ليس العدد الكلي للعمالة غير المنتظمة في مصر .