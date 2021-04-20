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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بذور الشيا وفوائد غير متوقعة تعرفى عليها

بذور الشيا
بذور الشيا

تحمل  بذور الشيا  العديد من الفوائد الصحية فهى تساعد على  تخلص الجسم من السموم  فهى مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم إليك كيف يمكن أن يساعدك الليمون في التخلص من السموم:

إقرأ أيضا ..أبرزها إنقاص الوزن.. 8 فوائد مذهلة لبذور الشيا

وفقا لموقع" healthshots "الليمون مليء بمضادات الأكسدة ويساعد في تعزيز الترطيب وبالتالي ، فهو رائع لإزالة السموم.

يعد الليمون مصدر جيد لفيتامين C الذي يساعد في الحفاظ على مناعه الجسم وإنقاص الوزن .

وصفة مشروب بذور الشبا 


فيما يلي وصفة لمشروب بذور الشبا التخلص من السموم من بذور الشبا  :


المقادير :

1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا1

 ملعقة كبيرة عصير ليمون

5 أوراق نعناع طازجة

1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري1

 كوب ماء بذور الشيا

طريقة تحضير مشروب بذور الشيا 

 

يمكن أن يكون لهذه البذور الصغيرة تأثير كبير على فقدان الوزن. 


أضف بذور الشيا إلى وعاء. بعد ذلك ، أضف الماء إليها. 

أضف أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل إلى و اتركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

تأكد من خلط جميع المكونات بشكل صحيح. 

التخلص من السموم  ببذور الشيا

 

فيما يلي فوائد التخلص من السموم من بذور الشيا:


مشروب بذور الشيا  غنىً بالألياف و يمكن أن يعزز عملية الهضم ويحسن حركة الأمعاء.

يساعد مشروب بذور الشيا  فى ضبط مستوى السكر في الدم

.بذور الشيا غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لنظام القلب والأوعية الدموية 

بذور الشيا غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور لذلك ، فهي رائعة لصحة العظام  
 

بذور الشيا فوائد بذور الشيا السموم أوميجا 3 الكالسيوم المغنسيوم

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