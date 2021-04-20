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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب حلوان تحصد المركز الأول في مسابقة المعلومات العامة الدينية

مسابقة المعلومات
مسابقة المعلومات العامة الدينية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان مسابقة المعلومات العامة الدينية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقد فازت كلية الطب بالمركز الأول، فيما جاءت كلية التجارة وإدارة الأعمال في المركز الثاني. وكلية الفنون الجميلة في المركز الثالث.

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وجاءت هذه المسابقة في إطار استغلال طاقات الشباب، وترسيخ روح المنافسة الإيجابية الفعالة، ورفع درجة الثقافة والوعي لدى الشباب، بجانب ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والروحانية لدى نفوس الطلبة، و تنمية جوانب الأخلاق الكريمة لديهم.

وتكونت لجنة التحكيم من: الشيخ  هشام رمضان عبدالوهاب إمام وخطيب مسجد جامعة حلوان، والشيخ أحمد محمد أبوالوفا كبير أئمه بوزارة الأوقاف، والشيخ عبدالرحمن فتحي عثمان إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.
 

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الدكتور ماجد نجم جامعة حلوان مسابقة المعلومات العامة الدينية الإدارة العامة لرعاية الشباب المركز الأول

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