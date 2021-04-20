فرملي البنطلون .. رامز جلال يضرب فنانا بمنطقة حرجة .. فيديو

رامز عقله طار

قالم الفنان رامز جلال بـ ضرب الفنان محمد عبد الرحمن توتا، فى المنطقة الخلفية بـ بطلقات السلاح اللعبة، وهو ما جعل الأخير ينفعل من شدة الضربة، وقال : " اااااااااااااااااااااه .. ده فرملى البنطلون".

وقع الفنان محمد عبد الرحمن توتا، ضحية مقلب برنامج رامز عقله طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء.

وضرب رامز جلال، في إحدى فقرات البرنامج محمد عبد الرحمن توتا بطلقات السلاح اللعبة، خلال لعبة بابجي ، على خلفية أحداث المقلب.

وظل محمد عبد الرحمن توتا يوجه شتائم لـ الشخص الذى يطلق عليه النار دون علمه بأنه رامز، قائلا : ايه يا عم انت بترب فين .. انا مش قادر".