طلاب الثانوية العامة يؤدون الإمتحان التجريبي الاخير في بروفة أبريل غدا

يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الخميس الامتحان التجريبي الثالث والاخير في بروفة امتحانات الثانوية العامة الخاصة بشهر أبريل .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف من الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة ، تجربة الدخول على السحابة الالكترونية للامتحانات الالكترونية عبر التابلت الخاص بالطلاب ، بإستخدام شرائح التابلت الـ 4G فقط .

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الغرض من اداء الامتحان التجريبي الثالث بالـ 4G هو التأكد من الاعدادات الخاصة بشرائح التابلت ، والاطمئنان على توفر التغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي أثناء امتحانات الثانوية العامة الالكترونية ، مع غلق الواي فاي في هذا اليوم .

طارق شوقي : بروفة امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد

وأكد طارق شوقي، أن بروفة امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد في معظم مدارس الجمهورية، وفقا لتقارير متابعة غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن هناك أكثر من ٢٢٠٠ مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات، ونحن نختبر بعض التقنيات في الشبكات في عدد محدود من المدارس.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي للقلق من هذه الامتحانات التجريبية، لافتا إلى أن طلاب الثانوية العامة لن يؤدوا امتحان في المنهج مثلما هو معتاد، ولكنه مجرد اختبار للشبكات والتقنيات وسيستم الامتحان والأكواد الخاصة به.

وأوضح أنه بناءً على ذلك فإنّ الامتحانات التجريبية التي يتم عقدها ضمن بروفة الثانوية العامة ستكون بلا درجات.

وقال: نجاح التجربة ليس في عدم حدوث مشكلات، ولكن في الرصد الدقيق لها".

وشدد الوزير على أن هناك جيشا من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات ،واجهزة عديدة في الدولة ، تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة ، مؤكدا ان هذا هو هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة.

وناشد وزير التربية والتعليم أولياء الأمور قائلا: أرجو ترك الأمور الفنية لبروفة امتحانات الثانوية العامة للمهندسين، لأننا نختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية لا يمكن بحثها على السوشيال ميديا، وبالتالي كل المطلوب هو التواجد وتنفيذ التعليمات وإخطار مهندسي التطوير التكنولوجي بأى مشكلة.

واستكمل: سوف نختبر بدائل كثيرة ونتعمد حدوث مشكلات للحصول على أدق تفاصيل الشبكات لضمان سير اختبارات مايو ويونيو بكفاءة ثم الامتحانات النهائية.