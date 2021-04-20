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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع لـ صدى لبلد : أتمنى تجسيد والدة الملك أحمس

حنان مطاوع
حنان مطاوع

كشفت النجمة حنان مطاوع لصدى البلد عن الملكة الفرعونية التي ترغب في تجسيد شخصيتها على الشاشة.

وقالت " أتمني تقديم شخصية الملكة أياح حتب أم الملك أحمس".

تابعت " وليس بالضرورة دور ملكة، فسيكون شرف لي أن أجسد أي شخص من عموم الشعب القديم".

وعن المسلسلات التي تتابعها في الموسم الرمضاني الحالي قالت "ليس لدى وقت لكي أتابع جميع المسلسلات، والتي أشاهدها ليس يعني أنها الأفضل".

واستطردت:" فأنا أشاهد عملين أو ثلاثة على الأكثر بجانب مسلسلى والباقي سأتابعه بعد رمضان، فأنا أتابع مسلسل "لعبة نيوتن والقاهرة كابول وملوك الجدعنة" وبعض مشاهد "خلي بالك من زيزى".

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وكانت  حنان مطاوع  قد عبرت عن فرحها بعد تصدر مسلسل "القاهرة كابول"، مع الفنان الكبير نبيل الحلفاوى والفنانة شيرين، تريند تويتر، وعلقت حنان مطاوع: "سعيد جدا بالمسلسل وأخذ وقت طويل جدا عشان يطلع بالشكل ده.. ودورى "منال بنت عم حسن" وعندها حتة شقية بالرغم أنها تبث رسالة وقضية بخفة دم زى كل المصريات وأثبت أنى بنمثل الدور بكل جدارة".

ويشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، الفنان طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

حنان مطاوع طارق لطفي القاهرة كابول فتحي عبد الوهاب مسلسل القاهرة كابول

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