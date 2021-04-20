استقالة الرئيس التنفيذي لـ مانشستر يونايتد من منصبه

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إد وودوارد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر الاستقالة من منصبه.

وبحسب موقع “ توك سبورت" البريطاني، فأن وودوارد قدم استقالته منذ لحظات من منصبه في مانشستر يونايتد.

وأشار الموقع أن هذه الاستقالة أتت بعد رفض جماهير الفريق لمشاركة النادي في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن رفقة 11 ناد أوروبي إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، لكن التقارير الصحفية أكدت انسحاب تشيلسي ومانشستر سيتي من المشاركة في البطولة.